Technologie unique OneBlade

Le rasoir Philips OneBlade est doté d’une technologie révolutionnaire pour les soins du visage et du corps. Il a été conçu pour tondre, définir et raser les poils, quelle qu’en soit la longueur. Son système de protection double, qui consiste en un revêtement et en des extrémités arrondies, rend le rasage doux et confortable. Sa technologie de rasage intègre un couteau à mouvement rapide fonctionnant à 200 oscillations par seconde. Il est donc efficace, peu importe la longueur des poils.