Le système Jet Clean gère le nettoyage, la lubrification et la recharge du rasoir.

Le système Jet Clean+ nettoie et lubrifie les lames en plus de recharger la batterie après chaque utilisation. Il propose 3 réglages : automatique pour un usage normal, écoénergétique (consommation d'énergie réduite de 40 %) et intensif pour un nettoyage en profondeur.