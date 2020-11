Technologie DECT zéro interférence et confidentialité totale

La technologie DECT garantit qu'aucun autre appareil de transmission ne produira d'interférences (p. ex. : autres écoute-bébés, téléphones sans fil et cellulaires). Assure une connexion privée et sécurisée grâce au chiffrement des données. Vous seul pourrez entendre votre bébé.