Téterelle 100 % silicone alimentaire

Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.