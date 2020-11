La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé

Prenez soin de la peau sensible de votre enfant avec la sucette ultra soft Philips Avent. La protection souple et ultradouce s’ajuste aux courbes des joues de votre bébé, laisse peu de marques et cause moins d’irritation pour un apaisement encore plus confortable. Voir tous les avantages