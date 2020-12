Peut contenir six biberons Philips Avent

Ce stérilisateur compact à la conception intelligente ne vous encombrera pas et vous permettra pourtant de stériliser jusqu'à six biberons ou deux tire-laits Philips Avent. Ses deux bacs peuvent être assemblés pour n'en former plus qu'un à placer au lave-vaisselle et ainsi faciliter le prélavage de petits éléments tels que les suces et les tétines.