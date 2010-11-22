Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF314/02
Tire-lait conçu pour le confort
Les situations de stress ou d'urgence peuvent affecter la montée de lait. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Le tire-lait Philips Avent SCF314/02 a été spécialement conçu pour améliorer votre confort lorsque vous utilisez l'appareil.
2 biberons 125 ml inclus
Notre tire-lait électrique doux est si efficace que des études ont prouvé qu'il recueillait autant de lait qu'un tire-lait électrique hospitalier*
Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait
Simplifiez-vous la vie : tirez votre lait directement dans un des biberons ou récipients de conservation Philips Avent conçus pour le réfrigérateur ou le congélateur.
Récompenses
Notation globale
dans le cadre d'une utilisation quotidienne sur une période de 10 jours, chez les mères ayant donné naissance à des bébés prématurés