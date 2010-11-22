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Philips AventTire-lait électronique double

SCF314/02

1 récompense

Tire-lait conçu pour le confort

Les situations de stress ou d'urgence peuvent affecter la montée de lait. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Le tire-lait Philips Avent SCF314/02 a été spécialement conçu pour améliorer votre confort lorsque vous utilisez l'appareil.

Voir tous les avantages

Coussin de massage actif pour un confort optimal

Tire-lait conçu pour le confort

  • 2 biberons 125 ml inclus

Doux avec des résultats cliniquement prouvés*

Doux avec des résultats cliniquement prouvés*

Notre tire-lait électrique doux est si efficace que des études ont prouvé qu'il recueillait autant de lait qu'un tire-lait électrique hospitalier*

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Simplifiez-vous la vie : tirez votre lait directement dans un des biberons ou récipients de conservation Philips Avent conçus pour le réfrigérateur ou le congélateur.

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Avis de non-responsabilité

  1. dans le cadre d'une utilisation quotidienne sur une période de 10 jours, chez les mères ayant donné naissance à des bébés prématurés