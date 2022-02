Sucette légère et respirante qui respecte les peaux sensibles Réconfortez votre enfant avec une sucette qui laisse la peau respirer et permet un développement bucco-dentaire sain. La sucette ultra air 18 mois et + est dotée d'aérations extra-large, pour une peau sensible douce et sèche. Sa téterelle ultra-ferme est adaptée aux dents et gencives des enfants.