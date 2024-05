Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait rapide*

Tirez plus de lait en moins de temps* grâce à un anneau qui stimule et tire le lait de la même manière que les bébés. Basculant en toute fluidité entre les modes de stimulation et d’expression, il produit l’intensité de stimulation du mamelon et d’aspiration permettant d’obtenir le maximum de lait. Basé sur le temps de montée du lait (délai du réflexe d’éjection du lait ou REL).*