Prévient les vergetures, hydrate et raffermit

Spécialement formulée pour combattre les effets du stress sur votre corps et renforcer l'élasticité de votre peau afin de prévenir l'apparition de vergetures, cette crème de massage riche mais non grasse vous aidera à raffermir, adoucir et hydrater votre peau pour soulager la sensation de démangeaisons au niveau du ventre.