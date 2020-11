Éprouvé en clinique pour réduire de façon importante l'irritabilité

Sommeil et bonne nutrition sont essentiels à la santé et au bien-être de bébé. Un essai clinique aléatoire a été mené pour déterminer si la conception du biberon affecte le comportement du nouveau-né. Il a été démontré que le biberon classique Philips Avent réduit de façon importante l'irritabilité, soit d'environ 28 minutes par jour comparativement au biberon utilisé pour la comparaison (46 min c. 74 min, p=0,05). Cette réduction était particulièrement notable la nuit**.