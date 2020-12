Nos gobelets accompagnent l'évolution de votre enfant

Nous soutenons l'aventure de l'enfant pour boire de façon autonome, en facilitant la transition du sein ou du biberon au gobelet ouvert. Issues de l'expérience des professionnels de santé, nos différentes solutions de tétines, de becs durs et doux, de pailles et de boire à 360° permettent de suivre l'évolution de votre enfant, tout en stimulant ses nouvelles compétences acquises en motricité et façon de boire.