Garantie de 2 ans
SCY103/02
2 biberons
260 ml
Débit nouveau-né (2 trous)
1 mois et +
Notre valve anti-coliques cliniquement prouvé* est conçue pour réduire les coliques et les ballonnements. Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit les coliques et l’irritabilité. L’irritabilité est considérablement réduite la nuit, car les bébés nourris avec les biberons anti-coliques Philips Avent sont 60 % moins irritables que les bébés nourris avec un biberon à ventilation d’un concurrent de premier plan.
La forme de la tétine sécurise la fermeture du biberon et sa texture striée permet de prévenir l'affaissement pour assurer une alimentation ininterrompue et en tout confort.
Notation globale
À l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d’irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon d’une autre marque connue.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l’ingestion d’air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.