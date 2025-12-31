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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*
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Philips AventBiberon Anti-colic

SCY103/02

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*
Le système de valve anti-coliques de nos biberons anti-coliques et leur tétine texturée minimisent les interruptions de tétée et l’inconfort. Grâce à leur valve anti-coliques intégrée, l’air s’introduit dans le biberon, et non dans l’estomac de bébé.
Voir tous les avantages

Conçu pour une tétée ininterrompue

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

  • 2 biberons

  • 260 ml

  • Débit nouveau-né (2 trous)

  • 1 mois et +

Valve anti-coliques unique – Conçue pour limiter l’ingestion d’air

Valve anti-coliques unique – Conçue pour limiter l’ingestion d’air

Notre valve anti-coliques cliniquement prouvé* est conçue pour réduire les coliques et les ballonnements. Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit les coliques et l’irritabilité. L’irritabilité est considérablement réduite la nuit, car les bébés nourris avec les biberons anti-coliques Philips Avent sont 60 % moins irritables que les bébés nourris avec un biberon à ventilation d’un concurrent de premier plan.

La texture striée prévient l'affaissement et assure une alimentation ininterrompue

La texture striée prévient l'affaissement et assure une alimentation ininterrompue

La forme de la tétine sécurise la fermeture du biberon et sa texture striée permet de prévenir l'affaissement pour assurer une alimentation ininterrompue et en tout confort.

La forme de la tétine est spécialement conçue pour assurer l'étanchéité du biberon

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Avis de non-responsabilité

  1. À l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d’irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon d’une autre marque connue.

  2. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l’ingestion d’air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.

  3. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.