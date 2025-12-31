Garantie de 2 ans
SCY943/12
2 biberons
260 ml
3-6 mois
Tétine à débit moyen
PPSU
La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.
La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.
Notation globale
Biberon résistant à la chaleur, jusqu'à 180 °C
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011