La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.

Le casque d’écoute Upbeat véritablement sans fil vous procure une liberté totale avec des couleurs vives. Vivez sans aucune entrave grâce à la robuste connectivité et à la très grande autonomie de la batterie, sans oublier le boîtier chargeur compact. L’ailette de stabilisation assure un confort optimal.