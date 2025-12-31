ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
  • La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.

Plus offert 

2000 seriesCasque d'écoute

SHB2505BK/00

La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.
Le casque d’écoute Upbeat véritablement sans fil vous procure une liberté totale avec des couleurs vives. Vivez sans aucune entrave grâce à la robuste connectivité et à la très grande autonomie de la batterie, sans oublier le boîtier chargeur compact. L’ailette de stabilisation assure un confort optimal.
Voir tous les avantages

La liberté de la technologie sans fil et un son puissant.

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Bluetooth®

  • Noir

Ailettes en caoutchouc souple. Confort et maintien sûr

Vous pouvez écouter votre musique dans un réel confort grâce à l'ajustement parfait et au design léger. Les ailettes en caoutchouc souple s'adaptent en toute sécurité sous le pli extérieur de l'oreille. Les caches d'oreillette en caoutchouc interchangeables permettent un ajustement intra-auriculaire parfait en créant une forte étanchéité afin que vous ne perdiez jamais le rythme.

Haut-parleurs de 6 mm en néodyme. Excellent son, basses percutantes

Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme vous offrent une excellente qualité sonore et des basses percutantes. La forme ovale du tube acoustique optimise l'isolation passive du bruit. Le mode mono vous offre la possibilité de garder une oreille libre lorsque vous souhaitez rester connecté avec votre environnement.

Bouton multifonction. Gérez facilement votre musique et vos appels.

Gérez facilement votre musique et vos appels grâce au bouton multifonction. Vous n’aimez pas la piste en cours? Sautez-la en appuyant longtemps sur le bouton. Vous voulez refuser un appel et continuer à écouter votre musique? Il suffit d’appuyer sur un bouton. Le micro intégré avec l’élimination de l’écho garde le son net lorsque vous souhaitez parler.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés