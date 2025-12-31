Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB2505BK/00
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Bluetooth®
Noir
Vous pouvez écouter votre musique dans un réel confort grâce à l'ajustement parfait et au design léger. Les ailettes en caoutchouc souple s'adaptent en toute sécurité sous le pli extérieur de l'oreille. Les caches d'oreillette en caoutchouc interchangeables permettent un ajustement intra-auriculaire parfait en créant une forte étanchéité afin que vous ne perdiez jamais le rythme.
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme vous offrent une excellente qualité sonore et des basses percutantes. La forme ovale du tube acoustique optimise l'isolation passive du bruit. Le mode mono vous offre la possibilité de garder une oreille libre lorsque vous souhaitez rester connecté avec votre environnement.
Gérez facilement votre musique et vos appels grâce au bouton multifonction. Vous n’aimez pas la piste en cours? Sautez-la en appuyant longtemps sur le bouton. Vous voulez refuser un appel et continuer à écouter votre musique? Il suffit d’appuyer sur un bouton. Le micro intégré avec l’élimination de l’écho garde le son net lorsque vous souhaitez parler.
Notation globale