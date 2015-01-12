Garantie de 2 ans
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SHE8105BL/27
Des basses profondes et pures en tout temps
Les écouteurs-boutons Philips SHE8105 sont dotés de transducteurs de qualité supérieure pour des basses ultraprofondes et d'un boîtier en aluminium résistant pour un son plus pur. Les tubes acoustiques ovales offrent un grand confort ergonomique, tandis que la télécommande sur fil vous permet de passer facilement de l'écoute musicale à la prise d'appels téléphoniques.
Casque 8,6 mm, semi-fermé arrière
Intra-auriculaires
Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.
La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !
Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.
Notation globale