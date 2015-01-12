Des basses profondes et pures en tout temps

Les écouteurs-boutons Philips SHE8105 sont dotés de transducteurs de qualité supérieure pour des basses ultraprofondes et d'un boîtier en aluminium résistant pour un son plus pur. Les tubes acoustiques ovales offrent un grand confort ergonomique, tandis que la télécommande sur fil vous permet de passer facilement de l'écoute musicale à la prise d'appels téléphoniques.