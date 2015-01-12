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Écouteurs intra-auriculaires avec micro

SHE8105SL/27

Disponibles en

Argent
Argent
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Or
Or
Rouge
Rouge

Des basses profondes et pures en tout temps

Les écouteurs-boutons Philips SHE8105 sont dotés de transducteurs de qualité supérieure pour des basses ultraprofondes et d'un boîtier en aluminium résistant pour un son plus pur. Les tubes acoustiques ovales offrent un grand confort ergonomique, tandis que la télécommande sur fil vous permet de passer facilement de l'écoute musicale à la prise d'appels téléphoniques.

Voir tous les avantages

avec boîtier métallique solide

Des basses profondes et pures en tout temps

  • Casque 8,6 mm, semi-fermé arrière

  • Intra-auriculaires

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Flexi-Grip durable, pour une excellente connexion entre les écouteurs et le câble

Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.

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