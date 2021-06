Le suivi du visage repère automatiquement votre visage

Le logiciel à la fine pointe de la technologie de l'appareil détecte automatiquement votre visage et vos mouvements et les suit lorsque vous bougez. Vous restez au centre de l'image même si vous bougez lors d'une vidéoconférence. Cette fonction vous donne la liberté de vous exprimer et de rester naturel.