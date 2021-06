Pixel Plus 2 : plus de détails, de profondeur et de clarté

Avec Pixel Plus 2, votre caméra Web vous donnera toujours des images précises et naturelles et des détails d'une qualité incroyable. Grâce à la puissance du processeur Pixel Plus 2, une technologie de l'image télévisuelle innovante appliquée à la vidéo sur ordinateur, le nombre de lignes et de pixels est augmenté pour vous donner la plus belle image possible.