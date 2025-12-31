La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

Musique ou films : ils profiteront pleinement de ce qu'ils écoutent ! Ce casque supra-aural pour enfants est doté de larges haut-parleurs de 32 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient leurs goûts, ils apprécieront un son chaleureux et naturel aux basses profondes.