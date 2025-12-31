Garantie de 2 ans
Plus offert
TAUN102BK/00
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
Autonomie de 7 heures
La technologie de chargement rapide vous donne une charge rapide quand la batterie est presque déchargée. Seulement 15 minutes de charge vous donnent 90 minutes de lecture.
Ce casque d’écoute comprend des écouteurs-boutons magnétiques et cannelés qui facilitent grandement leur rangement. Les aimants intégrés à l’arrière garantissent que les écouteurs restent toujours ensemble sans s’emmêler grâce à leur câble anti-enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l’un à l’autre et de les déposer dans votre sac sans vous soucier du temps qu’il vous faudra pour les en sortir et démêler les nœuds.
Notation globale