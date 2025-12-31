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  • La liberté de la technologie sans fil
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Plus offert 

3000 seriesCasque d’écoute sans fil avec micro

TAUN102BK/00

La liberté de la technologie sans fil
Les écouteurs-boutons compacts Bluetooth UpBeat offrent un son puissant et plus de 7 heures de musique sans fil. Ils constituent une solution portative pratique.
Voir tous les avantages

Son puissant.

La liberté de la technologie sans fil

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

  • Autonomie de 7 heures

Isolation passive du bruit en tout confort

Technologie de chargement rapide

La technologie de chargement rapide vous donne une charge rapide quand la batterie est presque déchargée. Seulement 15 minutes de charge vous donnent 90 minutes de lecture.

Boutons magnétiques striés facilitant le rangement

Ce casque d’écoute comprend des écouteurs-boutons magnétiques et cannelés qui facilitent grandement leur rangement. Les aimants intégrés à l’arrière garantissent que les écouteurs restent toujours ensemble sans s’emmêler grâce à leur câble anti-enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l’un à l’autre et de les déposer dans votre sac sans vous soucier du temps qu’il vous faudra pour les en sortir et démêler les nœuds.

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