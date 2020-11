Boutons magnétiques striés facilitant le rangement

Ce casque d’écoute comprend des écouteurs-boutons magnétiques et cannelés qui facilitent grandement leur rangement. Les aimants intégrés à l’arrière garantissent que les écouteurs restent toujours ensemble sans s’emmêler grâce à leur câble anti-enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l’un à l’autre et de les déposer dans votre sac sans vous soucier du temps qu’il vous faudra pour les en sortir et démêler les nœuds.