Comprend un peigne ajustable qui tond les poils de 3 à 11 mm

La tondeuse intégrée et le peigne ajustable à 5 réglages de longueur sont conçus afin de vous offrir davantage de puissance et de couper même les poils les plus épais. Pour maintenir une longueur définie ou obtenir un look naturel, réglez le peigne sur une longueur comprise entre 3 et 11 mm. Vous pouvez utiliser le système de rasage de l'autre côté, pour un résultat plus net.