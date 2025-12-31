Ressentez l'émotion. Design haut de gamme.

Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.