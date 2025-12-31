Garantie de 2 ans
Plus offert
X3/00
Scène sonore ample et naturelle
Léger et confortable
Finition haut de gamme cuir/métal
Câble amovible de 3 m
Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences. Résultat : des performances impeccables et des détails d'une finesse extrême.
Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.
Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent. L'air passe librement au travers du tissu, ce qui élimine la montée de pression derrière la membrane et crée un son immersif et spacieux.
Notation globale