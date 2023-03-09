Mon Philips OneBlade ne fonctionne pas.

Si votre OneBlade ne fonctionne pas, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.
Pour des raisons de sécurité, Philips OneBlade fonctionne uniquement sans fil. Vérifiez si votre OneBlade est branché sur le secteur. Si oui, essayez de le débrancher et de le rallumer. Cela devrait désormais fonctionner.
Il est possible que votre OneBlade ne soit pas chargé correctement. Pour charger votre OneBlade, suivez simplement les instructions ci-dessous.
Éteignez votre OneBlade.
Insérez le câble de recharge dans la prise située en bas de votre OneBlade et branchez le chargeur dans une prise secteur de 120 V CA. Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur Philips d'origine pour charger votre OneBlade.
Vérifiez si la lame est colmatée par des poils ou si elle présente des signes d'usure. Si la lame est colmatée, rincez-la ou faites-la tremper dans de l'eau tiède jusqu'à ce que tous les poils et la saleté se détachent. Faites attention à ne pas heurter une surface dure telle que le lavabo avec la lame, car cela pourrait l'endommager. Si la lame semble endommagée, remplacez-la immédiatement. Pour vous procurer de nouvelles lames pour votre Philips OneBlade, rendez-vous sur notre Boutique en ligne.
Certains modèles OneBlade disposent d'un système de verrouillage pour les transports. Lorsque cette fonction est activée, l'appareil ne peut pas s'allumer. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage de transport. Si votre modèle de OneBlade est équipé d'un afficheur numérique, un symbole en forme de cadenas s'affiche lorsque le verrouillage de transport est activé.
Si aucun de ces conseils ne vous a été utile, votre OneBlade est peut-être endommagé. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre OneBlade.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :QP6652/35 , QP1924/30 , QP2834/23 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›