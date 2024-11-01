Assistance Philips

Comment reconnecter ma brosse à dents Philips Sonicare à l'application Philips Sonicare (Android uniquement) ?

Une mise à jour du micrologiciel est disponible pour résoudre un problème de système d'exploitation empêchant la connexion sur certains téléphones Android.

Procédez comme suit pour mettre à jour votre micrologiciel et reconnecter votre brosse à dents Philips Sonicare à l'application Philips Sonicare.