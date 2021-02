La garantie débute à la date d’achat et vient à échéance à la fin de la période indiquée ci-dessous. Une preuve d’achat est exigée. La garantie de Philips est conditionnelle à une manipulation adéquate du produit et à son utilisation aux fins prévues et conformément au mode d’emploi. La garantie ne couvre pas le produit contre les pertes indirectes, y compris mais sans s’y limiter la perte de données ou de ventes. La garantie est assujettie à certaines exclusions.