La Philips 5400 LatteGo est extrêmement simple à nettoyer à entretenir. Le bac d'égouttement et le bac à marc passent au lave-vaisselle, tandis que la carafe à lait LatteGo ne comporte que 2 pièces (et aucun tube), et est nettoyable en 15 secondes*. Notre système AquaClean unique permet de préparer jusqu'à 5 000 tasses** sans nécessiter de détartrage.