Quick Clean Pod

Une minute suffit à maintenir votre rasoir comme neuf. Le module fonctionne avec la batterie du rasoir au lieu du secteur, ce qui permet un usage entièrement sans fil.

Le module est 10 fois* plus efficace qu'un nettoyage à l'eau. Il s'agit de l'un des plus petits modules de nettoyage sans fil au monde, ce qui vous permet de le ranger facilement et de l'utiliser n'importe où.

*en utilisant le liquide de nettoyage dans la cartouche, par rapport à un nettoyage à l'eau