Si vous souhaitez ajouter de l'huile à vos aliments préparés avec la friteuse Airfryer de Philips, vous devez l'ajouter sur les ingrédients avant de commencer la friture à l'air, et non dans l'Airfryer lui-même.

Pour ajouter de l'huile aux plats maison à base de pomme de terre (comme les frites), suivez les étapes ci-dessous :

Épluchez les pommes de terre et coupez-les à votre convenance. Trempez les pommes de terre dans un récipient d'eau pendant au moins 30 minutes, puis séchez-les à l'essuie-tout. Versez 1/2 cuillère à soupe d'huile dans un saladier. Mettez les pommes de terre dans le saladier et mélangez jusqu'à ce qu'elles soient enrobées d'huile. À l'aide d'un ustensile de cuisine ou de vos mains, mettez les pommes de terre dans le panier de votre Airfryer.

Pour ajouter de l'huile aux plus gros ingrédients (comme les pilons de poulet ou comme la viande) :

Séchez l'extérieur des aliments avec de l'essuie-tout, si nécessaire. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez légèrement les aliments ou utilisez un spray à huile. Appliquez uniquement 1 couche d'huile. L'huile supplémentaire s'écoulera dans la cuve pendant le processus de friture à l'air chaud.

Pour ajouter de l'huile aux aliments panés faits maison :

Mélangez de l'huile à votre chapelure avant de paner les aliments ou mettez de l'huile sur la chapelure après avoir pané les aliments à l'aide d'un pinceau ou d'un spray à huile.

Conseil : vous pouvez également faire mariner la viande ou la volaille au lieu de les badigeonner d'huile au pinceau.

Remarque : L'ajout d'huile est uniquement nécessaire lorsque vous préparez des plats faits maison à partir d'ingrédients frais qui n'ont pas été pré-traités, comme les pommes de terre fraîches épluchées ou du poulet non mariné. L'ajout d'huile permet de créer une couche croustillante sur les aliments non traités et d'apporter davantage de goût.