Nettoyez régulièrement la carafe à lait, le mousseur à lait automatique et le mousseur à lait classique pour obtenir une mousse de lait optimale et hygiénique.

Récipient à lait

Après chaque utilisation : Après avoir préparé un café contenant du lait, effectuez un nettoyage rapide du circuit de lait.

Une fois par jour : Retirez la partie supérieure de la carafe à lait et rincez complètement les éléments à l'eau tiède.

Une fois par semaine : 1. Remplissez la carafe à lait avec de l'eau et appuyez sur le bouton de préparation de la mousse de lait pour nettoyer les circuits de lait. 2. Démontez et nettoyez toutes les pièces de la carafe à lait à l'eau tiède.

Une fois par mois : Utilisez le nettoyant circuit de lait Saeco CA6705 pour éviter que les circuits de lait s'obstruent. Reportez-vous au mode d'emploi pour connaître les instructions étape par étape.