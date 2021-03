1) Appuyez sur le bouton MENU, puis sélectionnez CALC CLEAN. Appuyez sur le bouton ESPRESSO pour démarrer le détartrage. Pour les machines n'ayant pas de bouton Menu : appuyez sur le bouton CALC CLEAN, puis sélectionnez CALC CLEAN et appuyez sur le bouton ESPRESSO pour lancer le détartrage.

2) Le symbole de détartrage apparaît sur l'afficheur. Pour les machines avec carafe à lait : la machine commence par vous rappeler d'insérer la carafe à lait remplie d'eau fraîche jusqu'au niveau min. et de retirer le bec verseur de la carafe à lait par la droite (symbole de vapeur).

3) Retirez le réservoir d'eau. Versez la totalité de la bouteille de solution de détartrage Saeco dans le réservoir d'eau.

4) Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet jusqu'au symbole CALC CLEAN ou l'indication MAX.

5) Replacez le réservoir d'eau dans la machine.

6) Placez un bol sous le bec verseur de café et le conduit de vapeur/d'eau chaude ou le bec verseur de lait (selon que votre machine est dotée ou non d'une carafe à lait).

7) Appuyez sur le bouton adéquat pour lancer le cycle de détartrage. En fonction de votre modèle, il peut s'agir du bouton AROMA/PRE GROUND ou CAPPUCCINO. Voir l'afficheur de la machine pour savoir lequel sélectionner.

8) La machine commence à diffuser la solution de détartrage par intervalles. La barre sur l'écran indique l'avancement du processus. L'opération prend environ 25 minutes.

9) Lorsque le mélange de solution de détartrage et d'eau est épuisé, le symbole PAS D'EAU apparaît sur l'afficheur.

10) Rincez le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX et remettez-le en place. Le symbole de démarrage du rinçage apparaît sur l'afficheur.

11) Pour les machines avec carafe à lait : rincez la carafe à lait, remplissez-la d'eau fraîche jusqu'au niveau MIN et insérez-la dans la machine. Retirez le bec verseur de la carafe à lait sur la droite (symbole de vapeur).

12) Remettez le bol en place.

13) Appuyez sur le bouton adéquat pour démarrer le cycle de rinçage. En fonction de votre modèle, il peut s'agir du bouton AROMA/PRE GROUND ou CAPPUCCINO. Voir l'afficheur de la machine pour savoir lequel sélectionner.

14) Lorsque le symbole PRÊT apparaît sur l'afficheur, le cycle de rinçage est terminé.

Remarque : si le symbole PAS D'EAU apparaît sur l'afficheur à la place du symbole PRÊT, répétez les étapes 10 à 13 jusqu'à ce que le symbole PRÊT apparaisse.

Vous devrez peut-être répéter l'opération plusieurs fois.

15) Appuyez sur le bouton adéquat pour quitter le menu. En fonction de votre modèle, il peut s'agir du bouton ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS. Voir l'afficheur de la machine pour savoir lequel sélectionner.

16) La machine procède à un préchauffage et effectue un cycle de rinçage automatique.

17) Videz le bac d'égouttement, puis remettez-le en place. Pour les machines avec carafe à lait, rincez la carafe à lait.

18) La machine est prête à l'emploi.