Cause : L'activation du filtre n'a pas été confirmée dans le menu de la machine. Après avoir placé un filtre dans le réservoir d'eau, le filtre doit toujours être confirmé dans le menu de la machine.

Solution : Commencez par détartrer la machine puis installez un nouveau filtre à eau Saeco AquaClean. Confirmez l'activation du filtre dans le menu de la machine : sélectionnez Menu, AquaClean, « ON » (Activé) et confirmez avec V (OK). Le symbole de filtre apparaît sur l'afficheur.