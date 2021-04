En raison du flux d'air puissant, les ingrédients légers (comme une tranche de pain ou des chips de fruits ou de légumes) peuvent se coincer dans l'élément chauffant de votre Philips Airfryer. Veuillez retirer les aliments de l'élément chauffant une fois l'appareil refroidi.

Conseil :

Pour éviter tout dégagement de fumée lors de la cuisson d'ingrédients légers, vous pouvez utiliser :

Un couvercle snack pour le modèle d'Airfryer HD924x (vous pouvez également l'utiliser avec les modèles d'Airfryer HD963x et HD965x, bien qu'il soit plus petit que le panier), ou

Un couvercle anti-éclaboussure pour les modèles HD962x et HD964x, ou

*Un panier multicuisson pour les modèles HD921x, HD922x, HD923x et HD953x.

Vous trouverez le numéro de modèle de votre Airfryer sur l'autocollant apposé sur la partie inférieure de l'appareil.