Pour nettoyer les composants internes, le tuyau et le manche, remplissez le réservoir avec de l'eau chaude et 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Dirigez la canule vers l'évier, allumez le Power Flosser sans fil et faites couler la solution jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pour rincer, répétez l'opération en remplissant le réservoir avec de l'eau propre et chaude.