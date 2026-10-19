Comment nettoyer et entretenir ma machine espresso Philips Barista Brew ?
Pour que votre café soit toujours d'une qualité optimale, suivez nos instructions et regardez la vidéo ci-dessous sur le nettoyage et l'entretien de votre machine espresso Philips Barista Brew.
Assurez-vous que la machine est prête à l'emploi, que le réservoir d'eau est rempli et retirez (le cas échéant) le porte-filtre de la tête de percolation. Placez un récipient sous la tête de percolation. Appuyez sur le bouton Espresso pour faire percoler de l'eau chaude. Une fois que la machine a fini de faire percoler l'eau chaude, nettoyez la tête de percolation à l'aide de la brossette de nettoyage et essuyez les particules de café ou la graisse de café.
Vous devez maintenir le porte-filtre propre en rinçant soigneusement l'intérieur et l'extérieur, ainsi que le filtre, après chaque utilisation. Laissez le filtre et la poignée sécher à l'air libre, puis remettez-les en place.
Une fois par mois ou en cas d'obstruction des trous du filtre ou de la sortie du porte-filtre, procédez à un débouchage à l'aide des pastilles dégraissantes Philips (CA6704) ou de l'aiguille de nettoyage.
Après chaque utilisation, essuyez soigneusement le conduit d'eau chaude ou de vapeur avec un chiffon humide. Activez la fonction vapeur pendant cinq à dix secondes pour rincer le tuyau interne du conduit de vapeur et vous assurer qu'il n'est pas obstrué. Tous les mois, nettoyez le tube du circuit de vapeur à l'aide des sachets de nettoyant pour circuit de lait Philips (CA6705).
Remarque : Lorsque le conduit de vapeur est obstrué, nettoyez le trou au bout du conduit d'eau chaude ou de vapeur à l'aide de l'extrémité large de l'aiguille de nettoyage.
Façade de la machine : Chaque semaine, vous pouvez nettoyer la façade de votre machine à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer les taches de café et les résidus de café moulu. Bac d'égouttement : Veillez à vider le bac d'égouttement tous les jours ou lorsque l'indicateur rouge « Bac d'égouttement plein » apparaît. Pour son nettoyage hebdomadaire, retirez le bac d'égouttement puis lavez-le sous l'eau du robinet avec un peu de liquide vaisselle. Vous pouvez également passer votre bac d'égouttement au lave-vaisselle. Réservoir d'eau : Rincez simplement le réservoir d'eau sous le robinet toutes les semaines. Vous trouverez de plus amples informations sur les étapes de nettoyage et d'entretien dans le manuel d'utilisation de votre machine espresso Philips Barista Brew.
La machine espresso Philips Barista Brew est équipée d'un broyeur qui vous permet de mieux maîtriser la préparation du café. Pour éviter que la sortie de café moulu ne se bouche, nettoyez-la ainsi que le broyeur toutes les deux semaines à l'aide de la brossette de nettoyage du broyeur (voir l'illustration ci-dessous). Pour obtenir des instructions de nettoyage plus détaillées, consultez le manuel d'utilisation.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›