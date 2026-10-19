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Comment nettoyer et entretenir ma machine espresso Philips Barista Brew ?

Pour que votre café soit toujours d'une qualité optimale, suivez nos instructions et regardez la vidéo ci-dessous sur le nettoyage et l'entretien de votre machine espresso Philips Barista Brew.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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