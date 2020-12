Comment le bon biberon peut-il aider à réduire les coliques

La vérité sur les coliques

Avant d'entrer dans les détails de l'histoire des biberons, attardons-nous sur les coliques. Voici ce que nous en savons : les coliques sont une phase temporaire de pleurs inconsolables chez les bébés en santé; elles tendent à survenir dès l'âge de 2 semaines et durent jusqu'à l'âge de 3 ou 4 mois. Conclusion : elles sont tout à fait normales. Tous les bébés en ont!

Allaitement au biberon anticoliques

Qu'est-ce que les coliques ont à voir avec l'allaitement au biberon? Bien que la phase de pleurs inconsolables au début de la vie d'un bébé soit bien connue, les causes de celle-ci varient selon le bébé.

Une des choses qui aggravent les coliques est un système digestif immature (tout est si neuf!) et de l'air dans l'estomac.

Il est très important de garder ce fait à l'esprit si vous allaitez au biberon parce que les bébés nourris au biberon ressentent des coliques un peu plus tôt que ceux qui sont nourris au sein. La raison? Un excès d'air peut être aspiré accidentellement par votre bébé quand il suce la tétine, lui causant de l'inconfort.

Tout est dans les petits détails

Alors, comment pouvez-vous aider votre bébé si vous croyez qu'il avale trop d'air en tétant au biberon?

S'il n'est pas possible de changer la façon dont un bébé boit naturellement au biberon, il est néanmoins possible d'améliorer le modèle du biberon. Nous avons donc conçu une valve unique intégrée à la tétine qui fléchit pendant que votre bébé boit pour empêcher l'accumulation de vide et déplacer l'air vers l'arrière du biberon. Elle conserve l'air dans le biberon et non dans le ventre de bébé afin de réduire l'aérophagie, les régurgitations et les rots.

La recherche montre que ce modèle anticoliques peut réellement faire une différence pour le confort de votre bébé pendant et après les boires. Une étude basée sur l'observation de 145 bébés, en santé et à terme, à l'âge de 2 et 6 semaines par le Childhood Nutrition Research Centre de Londres a trouvé que les bébés nourris avec un biberon anticoliques Philips Avent ont eu moins de coliques que ceux qui ont été nourris avec un biberon conventionnel.

De plus, les bébés nourris avec le biberon anticoliques Philips Avent étaient aussi beaucoup moins irritables, particulièrement la nuit, comparativement aux bébés nourris avec un biberon d'un modèle ordinaire.

Donc, même si vous ne pourrez jamais vous débarrasser complètement des coliques (une phase normale et temporaire), vous pouvez en réduire les symptômes en utilisant un biberon spécifiquement conçu pour diminuer les coliques. Et il y aura moins de hoquets durant les boires.



Vous voulez en connaître davantage sur nos biberons et nos tétines? Cliquez ici pour explorer la gamme.