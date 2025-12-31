Garantie de 2 ans
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LED-HL [~H11]
6 000 K
200 % plus lumineux
Système automobile avancé
Conduire dans l'obscurité est exigeant, donc vous comptez sur vos phares avant et la vision périphérique sont tous deux importants pour améliorer votre capacité de conduire pour une conduite plus sûre. Avec un faisceau lumineux intense, les phares à DEL Philips X-tremeUltinon améliorent votre visibilité en produisant jusqu'à 200% de lumière plus vive sur la route. Une fois que vous ressentez cet effet de jour, vous préférerez toujours LED. Plus vous pouvez voir, mieux vous jouez, plus vite vous réagissez et plus vous êtes en sécurité. Alors ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez Philips et commencez à conduire la nuit avec plus de confiance et de contrôle.
Avec une température de couleur de 6 000 K, les éclairages avant LED Philips X-tremeUltinon tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. La plus grande visibilité vous permet de mieux détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. Et en réduisant la fatigue oculaire, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.
Si vous cherchez à améliorer votre style, sans acheter une voiture plus récente, la mise à niveau de vos phares est l'une des meilleures façons de dépenser votre argent. Votre voiture est l'expression de qui vous êtes, alors faites une déclaration de style avec les phares à DEL de Philips. Au lieu de jaune, vous obtiendrez une lumière vive, blanche et moderne. Pour ce look haut de gamme, la plupart des conducteurs choisissent le style supérieur des phares à DEL Philips X-tremeUltinon.
Notation globale
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.
La lampe LED-HL [~H11] est jusqu'à 200 % plus lumineuse par rapport à la norme légale minimale relative aux lampes à halogène.