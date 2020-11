Obtenez jusqu'à 200% de lumière plus vive pour une visibilité supérieure

Conduire dans l'obscurité est exigeant, donc vous comptez sur vos phares avant et la vision périphérique sont tous deux importants pour améliorer votre capacité de conduire pour une conduite plus sûre. Avec un faisceau lumineux intense, les phares à DEL Philips X-tremeUltinon améliorent votre visibilité en produisant jusqu'à 200% de lumière plus vive sur la route. Une fois que vous ressentez cet effet de jour, vous préférerez toujours LED. Plus vous pouvez voir, mieux vous jouez, plus vite vous réagissez et plus vous êtes en sécurité. Alors ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez Philips et commencez à conduire la nuit avec plus de confiance et de contrôle.