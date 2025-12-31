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  • Le nec plus ultra en matière d'élégance et de performances
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BrillianceMoniteur LED

248C3LHSB/00

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Le nec plus ultra en matière d'élégance et de performances
Avec son design fin et élégant et sa base en aluminium très esthétique, le nouveau Moda est une véritable œuvre d'art.
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Le nec plus ultra en matière d'élégance et de performances

  • Moda

  • 60 cm (23,6")

Technologie LED pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

SmartKolor pour des images profondes et réalistes

SmartKolor pour des images profondes et réalistes

SmartKolor est une technologie d'extension de couleurs sophistiquée qui permet d'améliorer la palette de couleurs visibles à l'écran. En améliorant le niveau de gain RVB de l'écran, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des images profondes et réalistes pour un visionnage de photos et vidéos exceptionnel.

Spécificités Techniques

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