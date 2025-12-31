Ambilight : une expérience de visionnement immersive et attrayante pour l'oeil

Avec cette technologie Philips brevetée, votre écran semblera plus large (pour mieux plonger dans l'action) grâce à la douce lumière d'ambiance projetée sur le mur depuis l'arrière de l'écran. La couleur s'adapte automatiquement selon l'image affichée à l'écran et la fonction d'ajustement automatique garantit une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image, quelle que soit la couleur du mur. Vous pouvez également personnaliser votre expérience visuelle en réglant divers paramètres Ambilight en fonction de vos préférences.