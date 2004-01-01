Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage

Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage grâce au navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.