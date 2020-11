Technologie brevetée de distribution lumineuse SafeBeam

Notre technologie brevetée de distribution lumineuse SafeBeam distribue la lumière d’une façon semblable aux lampes de phare antibrouillard standard à halogène. La lumière des lampes de phare antibrouillard à DEL X-tremeVision de Philips est dirigée vers la chaussée et non dans les yeux des autres conducteurs, ce qui garantit une conduite plus sécuritaire. Pour en savoir davantage sur la distribution lumineuse et la technologie SafeBeam, visitez le site www.philipsxtremevisionled.com.