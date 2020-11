Sécurité et confort de conduite incomparables

Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. La lumière joue un rôle essentiel dans la conduite automobile; elle constitue le premier maillon, et le seul, en matière de sécurité automobile qui contribue réellement à prévenir les accidents. Philips préconise l’emploi de moyens de protection actifs pour prévenir les accidents. C’est pourquoi il s’attache à accroître la visibilité totale sur la route.