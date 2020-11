Éclairage 200 % plus lumineux pour une visibilité inégalée

Comme conduire de nuit est très exigeant, vous devez pouvoir vous fier à vos phares avant. D’autre part, il est essentiel d’avoir une vision claire à l’avant et sur les côtés pour conduire de façon sécuritaire. Grâce à leur faisceau de lumière intense, les ampoules de phare antibrouillard à DEL X-tremeUltinon de Philips améliorent votre visibilité par un facteur maximal de 200 %. Dès que vous aurez goûté une fois à ces ampoules à DEL qui vous permettent de voir comme de jour, vous ne voudrez plus revenir à d’autres types d’ampoules. Plus vous voyez loin, plus vous pouvez réagir rapidement et conduire sécuritairement. Repoussez l’obscurité : choisissez Philips pour conduire de nuit en toute quiétude et de façon plus sécuritaire.