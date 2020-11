Hypoallergène, sans gaz et sans odeurs

Le purificateur d'air Philips de la série 2000i est doté d'une technologie de capteur et de purification qui réduit les risques d'allergie, les mauvaises odeurs, les composés organiques volatils et même certaines bactéries. Le préfiltre et le filtre HEPA permettent de capter les particules. Le filtre à charbon actif permet en outre de réduire les gaz et odeurs.