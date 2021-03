Retrouvez facilement vos objets de valeur

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth®, le détecteur Philips InRange vous permet de garder vos objets de valeur et votre iPhone proches de vous. Il vous alerte en effet si vous oubliez vos objets de valeur derrière vous et vous aide à les retrouver si vous les égarez. De plus, il tient parfaitement dans un portefeuille ou sur des clés. Voir tous les avantages