ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
  • Le meilleur système d'affichage dynamique public

Plus offert 

BrillianceSystème d'affichage

BDL4230E/00

Le meilleur système d'affichage dynamique public
Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 107 cm (42") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.
Voir tous les avantages

Pour les applications intérieures

Le meilleur système d'affichage dynamique public

  • 107 cm (42")

  • Full HD

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'environnement

Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés