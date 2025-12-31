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  • Communiquez vos messages marketing avec élégance
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Écran E-Line

BDL4650EL/00

Communiquez vos messages marketing avec élégance
Optimisez la transmission de vos contenus tout en réduisant votre TCO en toute simplicité et avec des résultats époustouflants. Cet écran 117 cm offre une superbe image Full HD pour une consommation réduite, grâce au rétroéclairage LED de périphérie.
Voir tous les avantages

avec cet élégant écran LED

Communiquez vos messages marketing avec élégance

  • 117 cm

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Rétroéclairage LED de périphérie

Profitez d'une dispersion homogène de la lumière avec la technologie LED révolutionnaire. Des LED blanches sont positionnées sur le bord de l'écran pour une répartition plus homogène. Résultat : une consommation d'électricité réduite, moins de chaleur produite et une gamme de couleur parfaitement homogène.

Suite logicielle Smart Control

Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.

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