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  • Créez de fantastiques murs vidéo
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Signage SolutionsÉcran pour murs vidéo

BDL4678XL/00

Créez de fantastiques murs vidéo
Impressionnez votre public avec de fantastiques murs vidéo. Grâce à des cadres pratiquement réduits à zéro et à de magnifiques images Full HD, offrez une expérience visuelle des plus mémorables.
Voir tous les avantages

avec un écran au cadre ultra-fin

Créez de fantastiques murs vidéo

  • 117 cm

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Full HD

  • 500 cd/m²

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode portrait.

Conception sans châssis pour des murs vidéo à couper le souffle

Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 5 x 5 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.

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