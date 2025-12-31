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Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

BDL5554ET/00

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Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.
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avec cet écran tactile multipoint LED

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  • 140 cm

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

  • Imagerie optique, 5 points de contact

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

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